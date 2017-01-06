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'Osmaniye Güzeldir' temalı fotoğraf sergisi

"Osmaniye Güzeldir" sergisi Park328 Avm'de açıldı

BÜYÜT

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) tarafından, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan "Osmaniye Güzeldir” temalı fotoğraf sergisi açıldı. Park 328 AVM’de ki serginin açılışına Vali Kerem Al, Belediye Başkanı Kadir Kara, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.Vali Kerem Al, Osmaniye fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezerek, fotoğraflar hakkında OTSO Başkanı Murat Teke ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Yıldız’dan bilgi aldı.Osmaniyeli fotoğraf sanatçıları tarafından çekilen 56 fotoğrafın sanatseverlerin beğenisine sunulduğu serginin, 8 Ocak Pazar gününe kadar açık kalacağı bildirildi. Vali Kerem Al, sergi açılışı sonrasında AVM’de bulunan mağazaları da ziyaret ederek, esnaflarla sohbet etti.

HABER: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 18:57 TSİ - Osmaniye 18 Okunma

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