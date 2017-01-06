Yaralı bulunan 4 yaban kuşu tedavi altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ve Erzin İlçelerinde yaralı halde bulunan 3 Kızıl Şahin ve 1 adet Kerkenez kuşu Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde tedavi altına alındı.Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanında bulunan İskenderun ilçesinden yaralı olarak gelen Kızıl Şahin ve Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesinden duyarlı bir vatandaşın yol kenarında bulduğu yaralı Kerkenez ile Erzin ilçesinde yaralı olarak bulunan 2 adet Kızıl Şahin yetkililere teslim edildi. İlk tedavileri burada yapılan yaban kuşları daha sonra ise Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Buradaki tedavileri sonrasında uçma yetisi kazanan kuşların yeniden doğal ortamlarına salınacağı, tedaviye sonuç vermeyen ve uçma yetisini kaybeden kuşların ise Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderileceği kaydedildi.