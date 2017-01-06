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Kaymakam Koç, halkın ve muhtarların sorunlarını dinledi

Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçe Kaymakam Vekili Mustafa Koç, halkın ve muhtarların sorunlarını dinledi.

BÜYÜT

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda ki toplantıya İlçe Belediye Başkanı Alpaslan Koca, tüm kamu kurum müdürleri, merkez ve köy muhtarları ile ilçe halkı katıldı. Kaymakam Mustafa Koç, "Kaymakamlık olarak her daim Vatandaşlarımızın sorunlarını paylaşması konusunda azami gayret gösterilse de  birebir sorunların tespiti Devlet, Millet kaynaşmasının devamı açısından önemlidir." dedi. Toplantıda vatandaşların ve muhtarların istek, öneri ve şikâyetleri alınarak, sorunların çözülmesi için ilgili kurumlarla birlikte hareket edilip, devletin imkânları ölçüsünde sorunların giderilmesi için çalışmaların başlatılması kararı alındı.

Haber: İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye)

Bugün 19:03 TSİ - Osmaniye 20 Okunma

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