Garnizon takımı kazandığı ödülü bağışladı

Osmaniye'de düzenlenen kurumlar arası kurtuluş kupası voleybol turnuvasında, en centilmen takım seçilen Garnizon Komutanlığı Voleybol Takımı, kazandığı 500 Liralık hediye çekini, Osmaniye Demirspor Kulübü Bayan Voleybol takımına bağışladı.Osmaniye Belediyesi’nin düzenlediği kurumlar arası kurtuluş kupası voleybol turnuvası sona erdi. Final müsabakası Düziçi Halk Eğitim Merkezi takımı ile Osmaniye Devlet Hastanesitakımıarasında yapıldı.Çok çekişmeli geçen müsabakada gülen taraf 3-1 üstünlük sağlayarak Düziçi Halk Eğitim Merkezi voleybol takımı şampiyon oldu. Şampiyon olan takıma kurtuluş kupasını Osmaniye Belediyesi Başkan YardımcısıHüseyin Azizoğlu verdi. Turnuvanın ikincilik kupasını Osmaniye Devlet Hastanesi Voleybol Takımı ve üçüncülük kupasını 80.yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi aldı.Şampiyonluk kupasının yanı sıra Garnizon Komutanlığı Voleybol Takımı en centilmen takım seçildi. Takıma Osmaniye Belediyesi tarafından 500 lira değerinde hediye çeki, kupa ve madalya verildi. Garnizon Komutanlığı takımı ise büyük bir centilmenlik örneği göstererek kazandıkları hediye çeki, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül tarafından 2. ligde mücadele eden Osmaniye Demirspor Kulübü Bayan Voleybol takımına bağışladı. Osmaniyenin düşman işgalinin 95.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kurumlar arası 7 Ocak kurtuluş kupası voleybol turnuvasına toplam 16 takım katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE