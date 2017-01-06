Osmaniye'nin kurtuluşu tiyatro oyunu ile anlatıldı

Osmaniye Gençlik Sanat Tiyatrosu oyuncuları tarafından, Cebelibereket Kültür Merkezi'nde ikişer seanslar halinde dört gün süreyle sahnelenen oyunu yaklaşık 4 bin öğrenci izledi. Yeni nesillere milli micadeleyi anlatmayı ve aktarmayı amaçlayan Osmaniye Belediyesi, Öğrencileri tiyatro salonuna da ücretsiz taşıdı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, genç tiyatrocuları oyun sonunda tebrik etti. Osmaniye Gençlik Sanat Tiyatrosu Başkanı Muhammet Kürtül’e plaket ve çiçek takdim eden Başkan Kara, ülke olarak zor günlerden geçildiğini belirterek, "Belediyemiz tarafından düzenlenen, Osmaniye Gençlik Sanat Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen ‘İşgalden Kurtuluşa Osmaniye’ oyunumuzda da vurgulandığı üzere tarihinden ders almayan milletlerin gelecekte yaşayabilmelerinin ve varlıklarını devam ettirmeleri mümkün değildir. Bugün ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi en yüksek seviyeye taşımamız gerekiyor. Ülkemize her koldan saldırı düzenleyen hain terör örgütlerine karşı aziz milletimizin sergilediği birlik ve beraberlik ruhu her türlü değerin üstünde bizi ayakta tutmaktadır. İnanıyorum ki, bugün olduğu gibi gelecekte de terör ile beslenen üst akılları bu ülkenin iyi eğitim almış, vatan ve millet sevgisini yüreğine perçinlenmiş evlatları yenecektir. Belediye olarak görevimiz ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak siz değerli gençlerimize milli birlik ruhunu verebilmektir. İlginiz için teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.