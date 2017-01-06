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Düziçi'nde çiftçiye 54 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı

Düziçi İlçesi'nde "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında, 9 genç çiftçiye 54 adet büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

BÜYÜT

Düziçi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Soner Çerçi, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine ilişkin karara dayanılarak hazırlan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinden Osmaniye'ye 111 adet Hayvansal Üretim, 47 adet Bitkisel Üretim ve Diğerleri olmak üzere toplamda 158 Adet projenin uygulanmak üzere kabul görüldüğünü söyledi. Düziçi İlçesinde ise Genç Çiftçi Programından yararlanmak üzere 16 Büyükbaş, 6 Arıcılık ve 1 yarı bodur kaysı bahçesi olmak üzere toplam 23 adet projenin kabul görüldüğünü belirten Müdür Çerçi, "Bu projelerden 6 arıcılık ve 1 yarı bodur meyve projesi tamamlanmıştır. Son olarak Genç Çiftçi Projesinden faydalanmaya hak kazanan 9 çiftçimize 54 adet büyükbaş hayvan dağıtımı yapılmıştır. İlçede tamamlanmayı bekleyen 7 büyükbaş hayvan projesi ise verilecek beldede bulunan karantinadan dolayı bekletilmektedir." dedi. Yapılan dağıtım törenine Müdür Çerçi'nin yanı sıra teknik personel ve çiftçiler katıldı. 

Bugün 19:11 TSİ - Osmaniye 20 Okunma

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