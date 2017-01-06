Müftü çortul'dan şiirli veda

Resmi Gazetede yayımlanan Müftüler Kararnamesi ile Osmaniye Müftülüğünden başka bir göreve atanmak üzere merkeze alınan Ramazan Çortul, düzenlenen veda yemeğinde şiir okuyarak veda etti.

Ankara Merkez Vaizliği görevine geçen Çortul'a Diyanet Sen adına Adnan Yiğit, İmam-Hatipler adına Adem Yıldır plaket takdim etti. Kur'an Kursu öğreticilerinin de yerel el yapımı Karatepe Kilimi hediye etti. Veda yemeği programına Osmaniye Valisi Kerem Al, Osmaniye Millet Vekili Doç. Dr. Suat Önal, Türkiye Diyanet Vakfı Şube Hizmetleri Müdürü Yavuz Kocamış, Kurum Müdürleri, STK temsilcileri, Kur'an Kursu öğreticileri, Müezzin Kayyumlar, vatandaşlar ile çok sayıda İmam -Hatipler katıldı. Vali Kerem Al yaptığı konuşmada Müftü Çortul'un bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden bahsederek bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi. Milletvekili Dr. Suat Önal ise "Biz Sayın Müftümüzden razı olduk Allah'ta ondan razı olsun" dedi.Müftü Çortul veda konuşması yerine 'Hoşça Kalın Dostlar' isimli şiirini okudu. Çortul şirinde şunları kaydetti: "Gönlümüzde İman, dilimizde Kur’an, Beş vakit minarelerimizden okunur Ezan, Muhabbetle buluşuruz saflarda her an, Hoşça kalın dostlar, Allah’a emanet olun. Gönül ne yemek ister, ne yemekhane, Gönül buluşmak ister yemek bahane, Dostluğumuz daimidir, hem de şahane, Hoşça kalın hocalar, Allah’a emanet olun..."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE