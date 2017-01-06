Aralık'ta 303 araca 42 bin lira ceza

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalarla ilgili şu bilgiler verildi: "İlimizde Trafik birimleri tarafından, 270 servis aracı kontrol edilmiş, 17 servis aracına 5 bin 508 TL, abartı egzozdan 11 araca 2 bin 189 TL, engelli yerine park eden 101 araca 18 bin 584 TL ve çift sıra park eden 174 araca 16 bin 8 TL olmak üzere toplam 303 araca 42 bin 289 TL para cezası tatbik edilmiş, 5 araç ve 2 motosiklet trafikten men edilmiştir. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."