7 Ocak Spor Tırmanış yarışması nefes kesti

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 41 kişinin katıldığı 7 Ocak Spor Tırmanış Yarışması nefes kesen görüntülere sahne oldu. Osmaniye Belediyesi'nin katkıları ve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK)’nün destekleriyle Samet Aybaba Spor İzci Kampı Tırmanma Duvarında yapılan yarışmaya 7 kategoride gerçekleştirildi. Nefes kesen mücadele sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı: Büyük Erkekler Kategorisi Mahmut Akkoç birinci, Harun Direk ikinci, Emre Akkuş üçüncü, Büyük Bayanlar Kategorisi Semra Koç birinci, Halime Akkoç ikinci, C.Beyza Seyhan üçüncü, Genç Erkekler Kategorisi Enes Koç birinci, Erdem Kurt ikinci, Abdullah O. Can üçüncü, Genç Bayanlar Kategorisi Tuna İltemiş birinci, Dilara Ocakoğlu ikinci, Sıla Uçar üçüncü, Küçük Erkekler Kategorisi Emin İrgin birinci, BatıkanGülci ikinci, Emirhan Demir üçüncü, Küçük Bayanlar kategorisi İkra Nur Dadaş birinci, Cemre Kılıç ikinci, S. Dila Tellioğlu üçüncü ve Minik Bayanlar kategorisi Nisa Akkoç birinci, Maile İrgin ikinci, Elif Çelik üçüncü oldular. Dereceye giren sporcular çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi. 7 Ocak Spor Tırmanış yarışmasına MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE