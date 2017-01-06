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Bugün 19:21 TSİ- Osmaniye

Polislerden kan bağışı

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri kan bağışında bulundu.

BÜYÜT

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay Kan Bağışı Evi'ne giden polis memurları 6 ünite kan verdi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın sosyal medya ve televizyonlardan, vatandaşları kan bağışlamaya davet etmesi ve artan kan ihtiyacının karşılanması amacıyla kan bağışı kampanyasına destek olduklarını ifade ettiler. Türk Kızılayı Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek, insan hayatının korunması ve devamı için gerekli olan kanın teminine katkı sağlayan polis mensuplarına teşekkür ederek, asli görevlerinin yanında böyle sosyal bir sorumluluğu yerine getirmelerinden de ayrıca gurur duyduğunu belirtti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 19:21 TSİ - Osmaniye 17 Okunma

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