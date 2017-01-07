Osmaniye, Güvercin Festivali hazırlanıyor

5 Şubat Pazar günü Merkez Kapalı Eski Spor Salonunda düzenlenecek olan festivale, Türkiye’nin çeşitli illerinden katılımların olacağı kaydedildi.Birinci gelen kuşlara altın kuş küpesi verileceğini belirten Güvercin Festivali Tertip Komitesi Başkanı Hakan Tuncer, "Bu yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz güvercin festivalimizde, Ağ, İspir, Kırmızı Meverdi, Sarı meverdi, Zırhlı Şamı, Göğ Şamı, Kara Müsevit, Kara Nakışlı, Göğ Nakışlı, Göğ Kurunfilli, Kırmızı Çarşıllı, Sarı Çarşıllı, Sarı Alaca Bağdadı, Kırmızı Alaca Bağdadı, Göğ Alaca Bağdadı ve Kara Alaca Bağdadı cinsi kuşlarımız yarışacak. Yarışmamız 16 kategoride olacak ve şu ana kadar Türkiye'nin değişik illerinden yarışma için başvuru alındı. Dereceye girenlere kupa ve çeşitli hediyeler verilecek. Bu organizasyonla amacımız Osmaniye'nin tanıtımına katkı sağlanmaktadır. Ayrıca her yıl olduğu gibi bizlere desteklerini esirgemeyen belediye başkanımız Kadir Kara’ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi. Tertip komitesi tarafından bastırılan festival afişleri ise Osmaniye merkez ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerde ki değişik noktalara asılarak güvercin severler etkinliğe davet edildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE