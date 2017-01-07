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Dün 16:01 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de 95'inci yıl kurtuluş coşkusu

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

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Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, kurtuluş şehitliğinin ziyaretinin ardından Devlet Bahçeli Meydanı'nda devam etti. Burada, Kuvay-ı Milliye Mücahitleri Derneği Şube Başkanı Hasan Özdemir, kentin düşman işgalinden kurtuluş mücadelesini anlattı.Belediye Başkanı Kadir Kara ise konuşmasında şunları ifade etti:"Bu mukaddes günde, bizlere bu bayrağın altında hür bir şekilde yaşama imkânını sağlayan ve bu uğurda canlarını hiçe sayan vatan evlatlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 7 Ocak, aziz şehitlerimizin kanları ile yazdığı Türk kurtuluş savaşının destanları aşan ifadesidir. Geçen yılki törenlerde 95. Yılı çok daha coşkulu, çok daha şenlikli, çok daha kalabalık kutlayalım diye karar vermiştik ancak hepinizin malumu olduğu üzere 2016 yılı milletimiz için acılar ve kayıplarla dolu bir yıl oldu. İçeriden ve dışarıdan millet düşmanları el ele verdiler, her türlü melaneti yapmaktan geri durmadılar. Asker, polis, sivil, kadın, yaşlı, çocuk ayırmadan, Allah yarattı demeden yüzlerce, binlerce vatandaşımıza gencecik yavrularımıza kıydılar, demokrasimize saldırdılar. Kimse ama hiç kimse umutsuzluğa kapılacağımızı, üzüntümüzle bu vatandan vazgeçeceğimizi aklından bile geçirmesin. Bu vatanın her metrekaresine kendimizi feda etmekten bir adım geri durmayız. Milletimizin sinesinde Kurtuluş Günü olan 7 Ocak 1922’nin direniş ruhundan bir gram eksilmemiştir. Atalarımızın o zaman ki işgalcilere duydukları öfkenin benzerini, bizde bugünkü terör odaklarına ve teröristlere duymaktayız. Türk’ün öfkesinin sonuçlarına katlanmanın zor olduğunu geçmişte olduğu gibi bugünde bütün dünya bilir."Bugünlerde milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Kara, 95 yıl önce bağımsızlığa olan tutkusunu gösteren Türk milleti, en son 15 Temmuz’da yine vatan hainlerinin önüne çıkıp onları durdurarak bir kere daha göstermiştir. Bundan sonra da göstermeye hazır ve nazırdır.Türk Milleti, tarih boyunca kurduğu 16. devlet olan Türkiye Cumhuriyeti ile sonsuza kadar yaşamaya kararlı ve inançlıdır." dedi. Konuşmanın ardından şiir okundu, Belediye Mehter Takımını ve İskenderun Kafkas Rüzgarı halk dansları ekibi gösterisi sunuldu. Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından kutlama töreni sona erdi. Törene Osmaniye Valisi Kerem Al, Osmaniye AK Parti Milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu ve MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Belediye Başkanı Kadir Kara, protokol üyeleri ve çok sayıda Osmaniyeli vatandaş katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 16:01 TSİ - Osmaniye 77 Okunma

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