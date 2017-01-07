Osmaniye Belediyesi Cuma Namazı Çıkışında Helva İkram Etti

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95.yıldönümü etkinlileri kapsamında Kurtuluş Savaşı ve tüm şehitlerimiz için Cuma namazı öncesi mevlid-i şerif okundu. Namaz sonrasında ise belediye tarafından vatandaşlara irmik helvası ikram edildi.

Envar-ül Hamit (büyük) camide okunan mevlid programında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kadir Kara, cemaate tek tek helva dağıttı.

Kurtuluş Savaşındaki şehitleri ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen Belediye Başkanı Kadir Kara, “Ülkemizde son zamanlarda yaşanan terör olayları hepimizi derinden üzüyor. Tarihten ders alarak geleceğe dostumuzu düşmanımızı bilerek hazırlanmak adına, yerel yönetim olarak halkımızı çocuklarımızı her kesimden insanımızı bilinçlendirmek adına anma programları düzenliyoruz. Büyük camimizin minaresi Fransızlar tarafından işgal edildiği dönemde top ateşiyle yıkılmıştı. Bunların unutulmaması insanlarımız tarafından geleceğe dair olarak milli birlik ve beraberlik içerisinde yaşanması gerektiği noktasında şehitlerimiz için mevlid-i şerif okuttuk. Namaz sonrası ise Osmaniyeli muhterem hemşerilerimize ikramda bulunduk. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun.” Dedi.

Mevlid programına Osmaniye Valisi Kerem Al, Osmaniye Ak Parti Milletvekilleri Suat Önal, Osmaniye MHP Milletvekili Ruhi Ersoy, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, siyasi parti il başkanları ve temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.