Sokak Aydınlatması Takdir Topladı

Kaldırım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından aydınlatma direklerinin dikilerek sokağın aydınlatıldığını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, çalışmalar hakkında şunları kaydetti;

“ Belediye olarak vatandaşlarımızın ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı ancak akşamları aydınlatmaların yetersiz olması nedeniyle hemşehrilerimizin zorluk çektiği Kadirli Anadolu Lisesi önündeki yolumuzda aydınlatma çalışmaları başlattık. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak hizmete açtık. Yapılan çalışmalar hem savrun çayı kenarına bir güzellik kattı hem de daha aydınlık bir sokak haline geldi. Kadirlimize hayırlı olsun” dedi.