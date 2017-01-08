Osmaniye'de fener alayı ve havai fişek gösterisi

Tren garı önünde ellerinde fener ve Türk bayrakları ile toplanan protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş Belediye Mehter Takımı eşliğinde, İstasyon Caddesi, Devlet Bahçeli Meydanı, Dr. Ahmet Alkan Caddesi, Atatürk Caddesi ve Çarşı Polis Merkezi güzergahından Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, MHP İl Başkanı Fahri Kuyulu, Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Eroğlu, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Yücel, Belediye Başkan Yarımcıları ve Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki havai fişek gösterisinin arıdan Belediye Başkanı Kadir Kara, tüm katılımcılara teşekkür etti.