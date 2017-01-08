Başak Gazetesi | Osmaniye
11° OSMANİYE
Bugün 14:27 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de fener alayı ve havai fişek gösterisi

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla fener alayı düzenlendi, havai fişek gösterisi yapıldı.

BÜYÜT

Tren garı önünde ellerinde fener ve Türk bayrakları ile toplanan protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş Belediye Mehter Takımı eşliğinde, İstasyon Caddesi, Devlet Bahçeli Meydanı, Dr. Ahmet Alkan Caddesi, Atatürk Caddesi ve Çarşı Polis Merkezi güzergahından Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, MHP İl Başkanı Fahri Kuyulu, Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Eroğlu, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Yücel, Belediye Başkan Yarımcıları ve Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki havai fişek gösterisinin arıdan Belediye Başkanı Kadir Kara, tüm katılımcılara teşekkür etti.

 

Bugün 14:27 TSİ - Osmaniye 27 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniye Belediyesi Cuma Namazı Çıkışında Helva İkram Etti mask

Osmaniye belediyesi cuma namazı çıkışında helva ikram etti

Aralık'ta 303 araca 42 bin lira ceza mask

Aralık'ta 303 araca 42 bin lira ceza

Müftü Çortul'dan şiirli veda mask

Müftü çortul'dan şiirli veda

Düziçi'nde çiftçiye 54 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı mask

Düziçi'nde çiftçiye 54 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 548
Başarılı iş kur müdürünü kim görevden aldı? mask

Başarılı iş kur müdürünü kim görevden aldı?

Osmaniyeli sanatçı "Aşığız Biz Vatana" eserine klip çekti mask

Osmaniyeli sanatçı "aşığız biz vatana" eserine klip çekti

Osmaniye'de karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı mask

Osmaniye'de karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Boru hattından petrol hırsızlığı mask

Boru hattından petrol hırsızlığı

Osmaniye, Güvercin Festivali hazırlanıyor mask

Osmaniye, güvercin festivali hazırlanıyo...

Polislerden kan bağışı mask

Polislerden kan bağışı

7 Ocak Spor Tırmanış yarışması nefes kesti mask

7 ocak spor tırmanış yarışması nefes kes...

Aralık'ta 303 araca 42 bin lira ceza mask

Aralık'ta 303 araca 42 bin lira ceza

Müftü Çortul'dan şiirli veda mask

Müftü çortul'dan şiirli veda

Düziçi'nde çiftçiye 54 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı mask

Düziçi'nde çiftçiye 54 adet büyükbaş hay...

Osmaniye'nin kurtuluşu tiyatro oyunu ile anlatıldı mask

Osmaniye'nin kurtuluşu tiyatro oyunu ile...

Garnizon takımı kazandığı ödülü bağışladı mask

Garnizon takımı kazandığı ödülü bağışlad...

BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 548
GİRİŞ YAP KAYIT OL