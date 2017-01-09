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Dün 14:26 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de bin 229 kişi tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetim esnasında 12 bin 817 kişiyi yakaladı,

Adliyeye sevk edilenlerden bin 229 kişi tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğünün konu ile ilgili açıklaması aynen şöyle:

"Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce 01 Ocak -31Aralık 2016 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde;

İlimizde Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (12.718) kişi yakalanmış, bunlardan (1.229) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (121 Adet) Tabanca, (50 Adet) Av Tüfeği, (36 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (124 Adet) Bıçak, (267 Kilo13,00 gram)Eroin Maddesi, (928 Kilo 963 Gram) Esrar Maddesi,(480 Kök) Hint Keneviri, (88 Gram) Hint Keneviri Tohumu,(56,88 Gram) Metamfetamin, (2034 Adet) Uyuşturucu Hap, (1.853.490 Paket) Kaçak Sigara, (9 Kilo 300 Gram) Tütün, (9 Adet) Sahte 200 TL, (32 Adet) Sahte 100 TL, (7 Adet) Sahte 50 TL,(25 Adet) Sahte 20 TL,(3 Adet) Sahte 100 ABD Doları, (130.460 Litre) Kaçak Akaryakıt,(119 Şişe) Kaçak İçki,(1 Adet)Sikke, (3 Adet) Nüfus Cüzdanı ve (2 Adet ) Sahte Çekele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Dün 14:26 TSİ - Osmaniye 369 Okunma

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