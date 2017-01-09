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Dün 16:01 TSİ- Osmaniye

Erzin'in 95. gurur günü törenle kutlandı

Erzin İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan tören hava muhalefeti nedeniyle, Erzin Belediye Düğün Salonunda programın kalan bölümüne devam edildi.

Törene Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, Garnizon Komutanı J. Kd. Üsteğmen Mehmet Birol, Belediye Başkanı Ecz.Kasım Şimşek, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Siyasi Partilerin ilçe başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları başkanları ve öğrenciler, vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Kasım Şimşek esareti tarih boyunca kabul etmeyen milletin Kurtuluş Savaşını şanla şerefle ve destansı bir mücadeleyle kazandığını belirterek “8 Ocak Milli dayanışma ve bütünleşmeyi güzel bir şekilde ortaya koyduğumuz tek hedefte birleşerek ulusal onurumuzu koruma sevincini yaşadığımız, bu destanın Erzin’e yansıyan yüzüdür” dedi.

Kutsal vatan topraklarının her bir karışı için göğsünü siper etmiş, Ay Yıldızlı Bayrağın altında bağımsız yaşamayı sağlayan başta Gazi Mustafa

Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını sözlerine ekleyen Şimşek, tüm hemşerilerimin kurtuluş bayramını kutladı.

Tören öğrencilerin şiirler okunması, müzik dinletisi, halk oyunları gösterileri ve sonrasında ilçede yapılan liseler ve ilköğretim okullarının gerçekleştirdiği yarışmada derece alan öğrencilere ödülleri Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, Garnizon Komutanı J. Kd. Üsteğmen Mehmet Birol, Belediye Başkanı Ecz.Kasım Şimşek, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy tarafından verildi.

Haber: Adil Coşkuner-Erzin

Dün 16:01 TSİ - Osmaniye 29 Okunma

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