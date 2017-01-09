Vali Kerem Al’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı

Vali Al, yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

"Toplumun aydınlatılması, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yolunda önemli bir görev ifa eden, ülkemizin demokratik, şeffaf ve bağımsız bir ülke olarak ilerlemesinde vazgeçilmez unsurlardan biri olan basınımızın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum.

Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek Osmaniye’mizin kalkınmışlık düzeyine ve tanıtımına büyük katkı sağlayan, kamu hizmetlerinin devamlılığında önemli katkıları olan, giderek değişen ve gelişen şehir kimliğinin oluşmasında hatırı sayılır yere sahip basın çalışanlarının haklarının korunması ve daha iyi imkânlara kavuşturulmaları, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.

İletişim çağı olarak değerlendirebileceğimiz günümüzde basın meslek ilkelerine sahip bir medyanın son derece önem arzettiğini, yakın tarihimizde apaçık bir şekilde müşahede ettik.

15 Temmuz darbe girişiminin etkisiz hale getirilmesinde en büyük paylardan biri, gerek emniyet birimlerinin strateji geliştirmesinde ve gerekse halkın darbe karşıtı direnişinde hayati roller üstlenen, cesur ve kararlı tutumuyla, demokrasiden yana tavır alarak darbe girişiminin akamete uğratılmasına yardımcı olan basınımızındır. Aynı zamanda bu duruşuyla basın özgürlüğünün önemini en somut şekilde gözler önüne sermiştir.

Unutulmamalıdır ki bir toplumda temel özgürlükler yanında asıl olan basın özgürlüğüdür. Özgür bir basına sahip olamayan toplumlar kör, sağır ve dilsizdirler.

Bu duygu ve düşüncelerle Osmaniye’de görev yapan yerel ve ulusal basınımızın tüm çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sevgi ve selamlarımı iletiyorum."