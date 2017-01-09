Başak Gazetesi | Osmaniye
13° OSMANİYE
Dün 16:09 TSİ- Osmaniye

Başkanı Kadir Kara, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Başkanı Kara, yazılı bir açıklama ile basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Güçlü bir toplum olma yolundaki en önemli basamaklardan birisinin de gazetecilik mesleğinin güçlü olmasına bağlı olduğunu ifade eden Başkan Kara, şunları söyledi;

Basın Mensupları, gücünü kamuoyu desteğinden alan, kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşların haber alma hakkını ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirmek gibi birçok önemli görevler üstlenmektedir. Kamu ile vatandaş arasında bir köprüdür.

Gerek ulusal basın temsilcilerimiz, gerekse yerel basın mensuplarımız ilimizde gelişen haberleri yayın organlarına taşıyarak, vatandaşların bilgilenmesini sağlıyorlar.

Yaptıkları çalışma ile bazen bir kamu görevlisi, bazen de dertlerini anlatan bir vatandaş olabiliyorlar. Kısaca basın mensupları bir yerde yaşayan herkes için bir köprü görevi yapıyor.

Gece gündüz demeden çalışarak halkın haber alma ve bilgi edinme hakkı için mücadele eden çalışan tüm basın mensuplarına en kalbi duygularımla selam ve saygılarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle görevi başında vefat eden basın mensuplarını rahmetle anıyor, gazetecilik mesleğine emek vermiş gönül vermiş tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum.” Dedi.

Dün 16:09 TSİ - Osmaniye 23 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Tügvadan 10 Ocak Çalişan Gazeteciler Günü Mesaji mask

Tügvadan 10 ocak çalişan gazeteciler günü mesaji

Musiki Derneği Belediye Korosundan konser mask

Musiki derneği belediye korosundan konser

Jandarma, bir yılda 545 kişiyi yakaladı mask

Jandarma, bir yılda 545 kişiyi yakaladı

Erzin'in 95. gurur günü törenle kutlandı mask

Erzin'in 95. gurur günü törenle kutlandı
BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 548
Başarılı iş kur müdürünü kim görevden aldı? mask

Başarılı iş kur müdürünü kim görevden aldı?

Osmaniye'de bin 229 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de bin 229 kişi tutuklandı

Bordo bereli askerlerin mücadelesi film oluyor mask

Bordo bereli askerlerin mücadelesi film oluyor

Basketbol İl Temsilciliğine Korkmaz atandı mask

Basketbol il temsilciliğine korkmaz atandı

Osmaniyeli sanatçı "Aşığız Biz Vatana" eserine klip çekti mask

Osmaniyeli sanatçı "aşığız biz vatana" eserine klip çekti

Osmaniye'de yağmur pazarcı esnafını perişan etti mask

Osmaniye'de yağmur pazarcı esnafını peri...

Jandarma, bir yılda 545 kişiyi yakaladı mask

Jandarma, bir yılda 545 kişiyi yakaladı

Kadirli'de 29 Ocak'ta sucuk ekmek festivali var mask

Kadirli'de 29 ocak'ta sucuk ekmek festiv...

Vali Kerem Al’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı mask

Vali kerem al’ın 10 ocak çalışan gazetec...

Erzin'in 95. gurur günü törenle kutlandı mask

Erzin'in 95. gurur günü törenle kutlandı

Osmaniye Belediyesi Tarafından Açılan Obem’de 26 Kursta 550 Kişi Eğitim Alıyor mask

Osmaniye belediyesi tarafından açılan ob...

Osmaniye'de bin 229 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de bin 229 kişi tutuklandı

Osmaniye'de fener alayı ve havai fişek gösterisi mask

Osmaniye'de fener alayı ve havai fişek g...

BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 548
GİRİŞ YAP KAYIT OL