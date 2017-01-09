Başkanı Kadir Kara, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Güçlü bir toplum olma yolundaki en önemli basamaklardan birisinin de gazetecilik mesleğinin güçlü olmasına bağlı olduğunu ifade eden Başkan Kara, şunları söyledi;

Basın Mensupları, gücünü kamuoyu desteğinden alan, kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşların haber alma hakkını ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirmek gibi birçok önemli görevler üstlenmektedir. Kamu ile vatandaş arasında bir köprüdür.

Gerek ulusal basın temsilcilerimiz, gerekse yerel basın mensuplarımız ilimizde gelişen haberleri yayın organlarına taşıyarak, vatandaşların bilgilenmesini sağlıyorlar.

Yaptıkları çalışma ile bazen bir kamu görevlisi, bazen de dertlerini anlatan bir vatandaş olabiliyorlar. Kısaca basın mensupları bir yerde yaşayan herkes için bir köprü görevi yapıyor.

Gece gündüz demeden çalışarak halkın haber alma ve bilgi edinme hakkı için mücadele eden çalışan tüm basın mensuplarına en kalbi duygularımla selam ve saygılarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle görevi başında vefat eden basın mensuplarını rahmetle anıyor, gazetecilik mesleğine emek vermiş gönül vermiş tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum.” Dedi.