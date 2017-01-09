Kadirli'de 29 Ocak'ta sucuk ekmek festivali var

Kadirli'nin meşhur sucuk ekmeğinin Türkiye genelinde tanıtımını yapmak için düzenlenen geleneksel sucuk ekmek festivali bu yıl 29 Ocak PAZAR günü gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Kadirli'nin meşhur sucuk ekmeğinin Türkiye genelinde tanıtımını yapmak için 29 Ocak Pazar günü bu yıl üçüncüsü düzenlenecek sucuk festivali için hazırlıklara başlandığını söyledi.

Festivalin Kadirli'nin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirterek, herkesin aktif rol almasını isteyen Başkan Tarhan, Öğretmenevi yanındaki alanda düzenlenecek festivalde sucuk ekmek ile birlikte Kadirli turpu ve şalgamının da en güzel şekilde tanıtımının yapılacağına dikkat çekerek, "Belediyemiz tarafından sosyal ve kültürel anlamda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu çalışmalar içerisinde 29 Ocak Pazar günü 3. geleneksel Sucuk Ekmek Festivali düzenleyeceğiz. Festivalde Sanatçı Oğuz Yılmaz sahne alacak. Bunun yanında çeşitli etkinlikler gösteriler ve ücretsiz sucuk ekmek dağıtımı yapılacak.

Kadirli'de yaygın olan ve Türkiye genelinde de bilinen Sucuk Ekmeğin daha iyi tanıtımını yapmayı hedefliyoruz. Festivale en iyi şekilde hazırlanmak için destek veren ve emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir festival olacak. Bu güzel festivale sucuk ekmek severler ile birlikte tüm halkımız davetlidir" dedi.