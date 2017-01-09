Başak Gazetesi | Osmaniye
13° OSMANİYE
Dün 17:35 TSİ- Osmaniye

Jandarma, bir yılda 545 kişiyi yakaladı

Osmaniye jandarma komutanlığı 2016 yılında yaptığı denetimlerde 545 kişiyi gözaltına aldı.

BÜYÜT

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2016 yılında, adli makamlarca haklarında yakalama emri çıkarılan toplam 545 kişi yakalandı. Bu kişilerden 38'i tutuklandı.Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler veridi: "Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, 2016 yılında meydana gelen olaylarda; 29 adet tabanca, 446 adet tabanca mühimmatı, 60 adet av tüfeği, 107 adet av tüfeği mühimmatı, 3 bin 452 gram esrar, 69 gram eroin, 130 bin 941 kök kenevir, 3 bin 150 paket sigara, 12 bin 650 litre akaryakıt, 89 adet sentetik hap, 10 adet sikke, 17 adet muhtelif tarihi eser, 1456 adet kozmetik malzemesi ile 156 adet kenevir tohumu yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığının suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları devam etmektedir.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:35 TSİ - Osmaniye 31 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Tügvadan 10 Ocak Çalişan Gazeteciler Günü Mesaji mask

Tügvadan 10 ocak çalişan gazeteciler günü mesaji

Musiki Derneği Belediye Korosundan konser mask

Musiki derneği belediye korosundan konser

Jandarma, bir yılda 545 kişiyi yakaladı mask

Jandarma, bir yılda 545 kişiyi yakaladı

Erzin'in 95. gurur günü törenle kutlandı mask

Erzin'in 95. gurur günü törenle kutlandı
BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 548
Başarılı iş kur müdürünü kim görevden aldı? mask

Başarılı iş kur müdürünü kim görevden aldı?

Osmaniye'de bin 229 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de bin 229 kişi tutuklandı

Bordo bereli askerlerin mücadelesi film oluyor mask

Bordo bereli askerlerin mücadelesi film oluyor

Basketbol İl Temsilciliğine Korkmaz atandı mask

Basketbol il temsilciliğine korkmaz atandı

Osmaniyeli sanatçı "Aşığız Biz Vatana" eserine klip çekti mask

Osmaniyeli sanatçı "aşığız biz vatana" eserine klip çekti

Osmaniye'de yağmur pazarcı esnafını perişan etti mask

Osmaniye'de yağmur pazarcı esnafını peri...

Kadirli'de 29 Ocak'ta sucuk ekmek festivali var mask

Kadirli'de 29 ocak'ta sucuk ekmek festiv...

Başkanı Kadir Kara, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı mask

Başkanı kadir kara, 10 ocak çalışan gaze...

Vali Kerem Al’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı mask

Vali kerem al’ın 10 ocak çalışan gazetec...

Erzin'in 95. gurur günü törenle kutlandı mask

Erzin'in 95. gurur günü törenle kutlandı

Osmaniye Belediyesi Tarafından Açılan Obem’de 26 Kursta 550 Kişi Eğitim Alıyor mask

Osmaniye belediyesi tarafından açılan ob...

Osmaniye'de bin 229 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de bin 229 kişi tutuklandı

Osmaniye'de fener alayı ve havai fişek gösterisi mask

Osmaniye'de fener alayı ve havai fişek g...

BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 548
GİRİŞ YAP KAYIT OL