Jandarma, bir yılda 545 kişiyi yakaladı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2016 yılında, adli makamlarca haklarında yakalama emri çıkarılan toplam 545 kişi yakalandı. Bu kişilerden 38'i tutuklandı.Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler veridi: "Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, 2016 yılında meydana gelen olaylarda; 29 adet tabanca, 446 adet tabanca mühimmatı, 60 adet av tüfeği, 107 adet av tüfeği mühimmatı, 3 bin 452 gram esrar, 69 gram eroin, 130 bin 941 kök kenevir, 3 bin 150 paket sigara, 12 bin 650 litre akaryakıt, 89 adet sentetik hap, 10 adet sikke, 17 adet muhtelif tarihi eser, 1456 adet kozmetik malzemesi ile 156 adet kenevir tohumu yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığının suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları devam etmektedir.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE