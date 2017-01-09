Osmaniye'de yağmur pazarcı esnafını perişan etti

Osmaniye'de iki gündür etkisini sürdüren yapmur, pazarcı esnafını etkiledi. Mazgalların yetersiz kaldığı bölgelerde tezgahlar sular içinde kalırken, esnaf ve vatandaşlar da zorluklar yaşadı.

Merkez İstiklal Mahallesi'nde kurulan Pazar pazarının bulunduğu 5060 sokaktaki esnaflar yağmur nedeni ile güçlükler yaşadı. Yaklaşık 350 tezgahın bulunduğu pazarda yağmur suları nedeni ile perişan olduklarını belirten esnaflar, "Şehrin yukarıda ki mahalle ve sokaklarında biriken sular buralara kadar gelmekte. Mazgallar yetersiz olduğu için çok zor şartlarda hizmet vermekteyiz. Bu durumda bizlerde, alışverişe gelen vatandaşlarımızda çok zor anlar yaşamakta. Yetkililerin bu duruma biran önce çare bulmalarını istiyoruz." diye konuştular.

Pazarcı esnafı kendilerinden metrekare başına günlük 1,5 Lira alındığını belirterek, alınan para karşılığı hizmet beklediklerini sözlerine eklediler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE