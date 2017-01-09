Başak Gazetesi | Osmaniye
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Dün 17:38 TSİ- Osmaniye

Musiki Derneği Belediye Korosundan konser

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla Musiki Derneği Belediye Korosu tarafından konser verildi..

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü etkinlikleri Kurtuluş Resepsiyonu ve Osmaniye Musiki Derneği Belediye Korosu konseri ile tamamlandı. Cebeli Bereket Kültür Merkezindeki resepsiyonda ev sahibi olarak Belediye Başkanı Kadir Kara, davetliler ile tek tek sohbet ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Resepsiyona Osmaniye protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonun ardından Osmaniye Musiki Derneği Belediye Korosu sahne aldı. Birbirinden güzel eserlerden oluşan repertuarlarını seslendiren koro izleyicilerden büyük alkış aldı. Seslendirilen eserlere seyirciler de eşlik etti. Konserde ayrıca Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü öğrencilerinden oluşan halk oyunu ekipleri muhteşem bir gösteri sundu. Koro şefi Muzaffer Uslu tarafından yazılan ve bestelenen Osmaniye Marşı ise büyük beğeni topladı. Resepsiyon ve musiki konserine Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara , Siyasi Partiler il, ilçe başkanları ve temsilcileri , İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kurum müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları Başkan ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Daha sonra ise tüm protokol koro üyelerine karanfil hediye etti.

Dün 17:38 TSİ - Osmaniye 32 Okunma

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