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Dün 17:44 TSİ- Osmaniye

Tügvadan 10 Ocak Çalişan Gazeteciler Günü Mesaji

Tügva İl Temsilcisi Avukat Talha Gürüz 10 Ocak Çalişan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

BÜYÜT

Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA Osmaniye İl Temsilcisi Av. Talha Akif Gürbüz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gürbüz mesajında şu ifadelere yer verdi:

Çağımızın dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik ideal manada haberin doğrusunu insanlara ulaşmasını sağlamak gibi anlamlı bir misyonu içermektedir. İletişim çağının hayatımızın her noktasına sirayet ettiği günümüzde bu anlayışla görev icra eden tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü şahsım ve vakfımız adına en samimi duygularımla kutlarım.

Ne yazık ki algı operasyonlarıyla devlete kastedenleri de gördüğümüz basın camiasında Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey sağlıklı bir toplumun oluşumu için tarafsız özgür ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir gazetecilik anlayışıdır

Tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle ilimizin sosyal kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar meslek hayatlarında başarılar dilerim.

Dün 17:44 TSİ - Osmaniye 34 Okunma

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