Durmuşoğlu, çalışan gazeteciler gününü kutladı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Osmaniye Milletvekili Sayın Mücahit Durmuşoğlu’nun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı:

“Gazetecilerimiz, bizlerin haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak adına çeşitli zorluklara katlanarak, özveri ve fedakarlıkla görevlerini icra etmektedirler.

İnanıyorum ki gazetecilerimiz, şartlar ne olursa olsun sahip oldukları sorumluluk ile ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için, tarafsız ve olumlu rol üstlenmeye devam edeceklerdir.

Bu düşüncelerle, tüm basın çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, mesleklerinde başarılar diliyorum.”