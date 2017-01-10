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Dün 16:57 TSİ- Osmaniye

Unutulmaya yüz tutan el sanatlarını öğreniyorlar

Tügva Osmaniye'de lavanta kesesi ve etamin yapımı eğitimi verdi.

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilen "El emeği el birliği" projesini kapsamında, unutulmaya yüz tutmuş olan el sanatlarından, lavanta kesesi ve etamin yapımı eğitimi verildi. Gençlik Merkezinde Cumartesi günleri gerçekleştirilen eğitimlere, öğrenci, öğretmen, anne, anne adayı, ev hanımı, avukat ve psikolog gibi her yaş ve meslek gurubundan katılım sağlandığı kaydedildi. TÜGVA Osmaniye Kadın ve Aile Koordinatörü Tuğba Öner, her hafta farklı bir tema belirleyerek bunun üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler, el işleri gibi farklı içeriklerdeki kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması olduğunu söyledi. Bir çok değerlerin atadan dededen öğrenilmediği için unutulup gittiğini ve bu değerleri yeniden yeşertmek için "el emeği el birliği" projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Öner, "Proje sayesinde, özellikle geleceğin ve şimdinin kadınları, anne adayları, unutulan bu değerleri uygulamalı bir şekilde büyüklerimizden öğrenmekteyiz. Katılımcılarımız farklı bir ortamda farklı bilgi ve beceriler kazanmaktalar." dedi. 

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 16:57 TSİ - Osmaniye 18 Okunma

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