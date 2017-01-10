Başak Gazetesi | Osmaniye
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Dün 16:59 TSİ- Osmaniye

OBEM'den el ürünleri sergisi

Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (OBEM) kursiyerleri tarafınan 'Mutlu Kadın El Ürünleri Sergisi' açıldı.

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Atatürk Caddesi Belediye eski belediye hizmet binası karşısındaki kurs binasında açılan sergide birbirinden güzel el emeği ürünler yer aldı. Çeşitli dallarda açılan 26 kursta toplam 550 kişinin eğitim aldığını belirten Belediye Başkanı Kadir Kara, amaçlarının tüm kursiyerlere meslek edindirip aile ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.Bütün kursları ziyaret eden Başkan Kadir Kara ve Osmaniye Milletvekillerinden oluşan heyet kurslar ve yapılan ürünler hakkında bilgiler aldı.Resim kursu öğrencileri Başkan Kadir Kara’nın kara kalem çalışması ile portre resmini yaptı. Portre Başkan Kara’ya hediye edildi. Yapılan bu çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kara, tüm kursiyerlere teşekkür ederek başarılar diledi.Kadir Kara burada yaptığı konuşmada, "OBEM Kursu olarak bilinen belediyemizce organize edilen değişik kategorilerde ve değişik yaş gruplarda özellikle evlerde oturan hanımefendilere bir meslek edindirme adına açmış olduğumuz kurslarda onları yetenek sahibi yapmaya çalışıyoruz. Hem de edinmiş oldukları bu meslek vasıtasıyla da aile ekonomilerine katkıda bulunmaları noktasında destek olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız anma programlarının ülkemiz ve coğrafya olarak yaşadığımız bu zor günlerde büyük önem ve anlam ifade ettiğinin hepimiz şuurunda ve farkındayız. Her yaştan insanımızla birlikte olarak onların verdikleri mücadelenin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunun bilindiği bugünlerde bizde onlara layık birer evlat ve ecdat nesiller yetiştirme çabasındayız.Elimizden geldiğince her kesimle hemhal olarak, birleşerek, bütünleşerek milli birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmek amacıyla bu organizasyonları yapıyoruz. Atalarımızın bu kutsal topraklar uğruna vermiş oldukları mücadelenin aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum. Katılımlarınız ve katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum." dedi.OBEM Mutlu Kadın El Ürünleri Sergisine Ak Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, MHP Osmaniye İl Başkanı Fahri Kuyulu,Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Eroğlu, MHP Osmaniye Kadın Kolları Başkanı Selma Yücel, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkanları ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Dün 16:59 TSİ - Osmaniye 26 Okunma

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