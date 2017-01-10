' asım' tiyatro sahnesinde

Birilik Vakfı Osmaniye Şubesi ve Sebilürreşad Dergisi ortaklığında düzenlenen "Bir Milletin Umudu Asım" adlı tiyatro gösterisi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Amfisinde sergilendi. Gösterim öncesinde konuşan Birlik Vakfı Osmaniye Şubesi Başkanı Hamit Coşkun, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un milletimize emaneti Safahat’ın altıncı kitabı olan ‘Asım’ isimli eser, gençlerimizin daha iyi anlaması ve özümsemesi için farklı bir çalışma ile ilk defa tiyatro haline getirilmiştir. Projesi Fatih Bayhan, yönetmenliği Yavuz Ketenci tarafından yapılan ve çok değerli bir oyuncu kadrosuna sahip olan Tiyatro gösterimini İstanbul’dan sonra Osmaniye’de sahnelemek bizim için onur ve mutluluk vericidir." dedi. Hamit Coşkun sözlerinin sonunda desteklerini esirgemeyen başta Vali Kerem Al olmak üzere herkese teşekkür etti.Proje sorumlusu ve Sebilürreşad Dergisi imtiyaz sahibi Fatih Bayhan ise konuşmaısnda Asımın nesli kavramının, Mehmet Akif'in Safahat'ın altıncı kitabına verdiği isim olduğunu söyledi. Bayhan, "Çok insan duymuştur ancak gençlere ‘Asımın nesli gibi ol’ dediğimizde ve Asım’ın kim olduğunu sorduğumuzda maalesef soru cevapsız kalıyor. Bu nedenle Asım’ı anlatmak ihtiyacı doğdu. Biz de şiirden ilham alarak ‘Asım’ karakterini tiyatroya uyarladık. İzleyeceğiniz tiyatrodaki tüm karakterlerin cümleleri şiire aittir" diye konuştu. Milletin Asım'ın nesli olduğunu defalarca gösterdiğini belirten Fatih Bayhan, “Bu millet, ülkemizi bölmeye çalışanlara, birliğimizi bozmaya çalışanlara en güzel cevabı her zaman vermeye devam edecektir." dedi.Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal ise şöyle dedi: "Mehmet Akif Ersoy’un, dünyaya adalet dağıtan ve var oluşun gayesini bilen o şanlı ecdadımızın şanlı imparatorluğunun son döneminde o çöküşü kabullenemeyip, içerisindeki yangını dizelerle ifade etmesi gibi bugün de o günün şartlarına benzer olayların yaşandığını görmek bu ruhun tekrar canlanması gerektiği mesajını bize veriyor. Biz, rükû ve secdenin dışında eğilmeyen asil bir milletin nesliyiz. Şükürler olsun ki 15 Temmuzda bu asil millet ecdadının bıraktığı mirasa sahip çıkma kararlığını bir kez daha dünyaya haykırdı, birlik ve beraberlik içinde olduğunu gösterdi. İnşallah bundan sonra da tüm dünya üstümüze gelse dahi bu necip millet İslam’ın sancaktarlığını yapmaya devam edecektir." dedi.Konuşmalarının ardından "Bir Milletin Umudu Asım" tiyatro gösterisi sergilendi. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan tiyatro oyununun sonunda Vali Kerem Al tüm oyuncuları ve oyunun yönetmenini tebrik ederek, “Bu anlamlı gecede Milli Şairimizi bize tekrar yaşatan değerli oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Asım’ların daim olmasını, yükselen bir gençlik olmasını temenni ediyorum." dedi. Programın sonunda Vali Al tarafından oyunculara ve oyunun yönetmenine, Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal tarafından da Proje Sorumlusu Fatih Bayhan’a plaket takdim edildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE