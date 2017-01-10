Ersoy:10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun

Ersoy açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bugün içinden geçmekte olduğumuz zaman diliminde basın dünyasının ve basın çalışanlarının önemi daha anlamlı daha net bir hal almıştır. Zira yakın zamanda devletimizin ve milletimizin derinden hissederek yaşadığı acı dolu zorlu süreçlerde mesleğinin sorumluluğunu bilerek çalışan basınımızın toplumun bilinçlenmesindeki rolünü herkes gördü. İletişim ve iletişime bağlı etkileşimin nasıl olduğuna hep birlikte şahitlik ettik.

Bu nedenle tarafsız ilkeli dürüst basın ahlak ve kurallarına uyumlu bir medya gücünün toplumun bilinçlenmesinde gelişmesinde katkısı olduğu bir gerçektir ve de gerekliliktir.

Bu vesile ile kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasında ve aydınlatılmasında en büyük görevi ifa eden her şart ve durumda bu görevlerini yerine getirmek için mesai kavramı gözetmeden emek sarf eden milletimizin gözü kulağı ve dili durumundaki basınımızın her bir çalışanının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum."