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Dün 17:07 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Ülkü Ocaklarından Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

BÜYÜT

Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu mesajında "Basın ve yayın organları temsilcileri ve çalışanlarının önemine değinerek İl’in sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu belirten farklı görüş ve düşünceleri objektif bir şekilde yansıtan tarafsız bir basının, toplumda huzur ve güven ortamının sağlanmasında önemli payı vardır. Basın mensupları, kamuoyunun gözü kulağı olmuş ilimiz, bölgemiz ve ülkemizdeki gelişme ve değişmeleri doğru algılayıp yorumlayarak okuyucusuna aktarmak suretiyle, bu anlamda toplumumuzun sesi olma görevini üstleniyorsunuz.

Yerel ve ulusal basınımızın temsilcileri, bu önemli görevin layıkıyla yerine getirilmesi için; zor şartlarda ve büyük bir özveriyle çalışmaktadırlar. Son yıllarda her meslek dalında olduğu gibi gazetecilik üzerinde de kurulan baskı, ülke de tüm insanları bir model içerisine sokma çabası hızla devam etmektedir. Güç bir ortamda, güç çalışma koşullarında, iletişim özgürlüğünün korunması, gerçeklerin ortaya çıkarılmasında gösterdiğiniz emeğe sonsuz saygı duyuyorum. Bu baskılara aldırmadan yerelde ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde görevlerini başarıyla yerine getiren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, başarılarının devamını dilerim. Görevi başında şehit olan tüm gazetecilerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Dün 17:07 TSİ - Osmaniye 10 Okunma

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