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Dün 17:32 TSİ- Osmaniye

Fetö davasında iftara olaylarına kadar vardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar Köyü Camii imamı 35 yaşındaki E.K., 'FETÖ' iftirasına uğradı.

Köy sakinlerinden 32 yaşındaki A.E., jandarmaya giderek Camii imamı E.K.’nın Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine A.E’nin şikayetini değerlendiren jandarma, tanıkların beyanları ve yapılan araştırma neticesinde konunun bir iftira olduğunu belirledi. Cami imamı E.K.ifadesinin ardından serbest bırakılırken, aralarında eski bir husumetten dolayı yalan ihbarda bulunan A.E. hakkında jandarma Kadirli Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda “Hürriyete ve Şerefe Karşı Diğer Suçlar” maddesi gereği iftira suçundan işlem başlattı.

 

Dün 17:32 TSİ - Osmaniye 691 Okunma

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