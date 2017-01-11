Fetö davasında iftara olaylarına kadar vardı

Köy sakinlerinden 32 yaşındaki A.E., jandarmaya giderek Camii imamı E.K.’nın Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine A.E’nin şikayetini değerlendiren jandarma, tanıkların beyanları ve yapılan araştırma neticesinde konunun bir iftira olduğunu belirledi. Cami imamı E.K.ifadesinin ardından serbest bırakılırken, aralarında eski bir husumetten dolayı yalan ihbarda bulunan A.E. hakkında jandarma Kadirli Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda “Hürriyete ve Şerefe Karşı Diğer Suçlar” maddesi gereği iftira suçundan işlem başlattı.