Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden ev ziyaretleri

Osmaniye Devlet Hastanesi bünyesinde kısa süre önce faaliyet göstermeye başlayan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, ağır ruhsal rahatsızlığı olan hasta ve ailelerine yönelik ev ziyaretlerine başladı. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu Uzman Dr. Şemsi Soner Özdemir ve Hemşire Fatma Arık Takalak tarafından saha gezilerine başlandığı belirtildi. Yapılan bu gezilerde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve uygulamaları konusunda hasta anne babalar ve kardeşlere bilgilendirmeler yapılarak, hastaların merkeze davet edildiğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:”Merkezimde yapılan faaliyetler hasta ve yakınlarına anlatılmaktadır. Merkezimizde hastalarımıza bireysel danışmanlık hizmeti, Grup terapisi, Pisikososyal beceri eğitimi, hastanın durumuna göre uygun görülen resim, el sanatları, müzik gibi uğraş tedavileri, hasta ve ailelerine psiko eğitim gibi temel konulardan bahsedilerek merkezimiz ilgi çeker bir hale getirilmektedir. Görevli personellerimiz tarafından yapılan saha gezilerinin amacı ruhsal hastalığı olan bireylere tek tek ulaşılarak merkezde kayıt altına alınması düzenli takip tedavi ve rehabilitasyonlarının sağlanarak topluma yeniden kazandırılmasıdır. Ayrıca hastaların merkezde psikoeğitim ile hastalıkları hakkında bilinçlendirilerek sosyal beceri eğitimi ile kaybedilen yetileri tekrar kazandırılmakta ve resim, müzik, el sanatları, uğraşı terapileri ile hastaların toplumla yeniden bütünleşmesi hedeflenmektedir.”

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)İE ( ) 11.01.2017 (FOTOĞRAFLI)