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Dün 17:39 TSİ- Osmaniye

Osmaniye’de “Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye” sahnelenecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun hazırladığı “Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye” Osmaniye’de sahnelenecek.

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Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun (TDT) “Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye” adlı oyunu Osmaniye’de sahnelenecek. Savaş Dinçel'in yazdığı, Uğur Keleş'in yönettiği oyunda, Ceyhun Gen, Sevgi Tanrıverdi ve Bilal Hüseyinoğlu rol alıyor.  Dekoru Hasan Yavuz, kostümü Gözde Yavuz, ışık tasarımı Yüksel Aymaz, müzikleri Çağrı Beklen'e ait oyunda, Shakespeare'in doğduğu evde müze bekçiliği yapan eski bir aktörün, yazardan intikam almaya çalışması konu ediliyor. Üç kişilik, esprili, eğlenceli oyun, 24 -25 Ocak 2017 Salı -Çarşamba günleri saat 20.00’da Cebelibereket Kültür Merkezi salonunda halkın beğenisine sunulacak. Biletlerin Valilik binasındaki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden temin edilebileceği, öğrenci için 3, sivil için ise 5 lira olduğu kaydedildi. Yerler numaralı olup, bilet kalması halinde oyun günleri akşamı Cebeli Bereket Kültür Merkezi gişesinden de satışı yapılacağı kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:39 TSİ - Osmaniye 54 Okunma

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