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Dün 17:41 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de "Kemoterapi" uygulamasına başlandı

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde kanser hastaları için kemoterapi uygulamasına başlandı.

Artık kanser hastaları, kanser tedavi planlarının hazırlanması, tedavi protokollerine uygun hizmet almaları, muayene ve kontrol için başka şehirlerdeki sağlık merkezlerine gitmek zorunda kalmayacak. Osmaniye Devlet Hastanesi bünyesinde 1 Kasım 2015 tarihinde açılan Ayaktan Kemoterapi Hizmet Birimi ile başka illere kemoterapi almak amacıyla gitmelerin önüne geçilmiş ve bu tarihten yana hastaların evlerinden kalkıp çok kısa bir sürede tedavi planlarına uygun olarak Osmaniye Devlet Hastanesine ait olan Ek binadaki eski Kadın Doğum Çocuk Hastanesi içerisinde bulunan tedavi merkezinde Kemoterapi alabilmekteler. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde yeniliklerin bitmediği belirtilerek şöyle denildi: "Açıldığı günden bu yana hastalarımıza büyük kolaylıklar sağlayarak, kanser hastalarımıza bir umut ışığı olmuştur. Ayaktan Kemoterapi Ünitemize Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doktorumuz Ali Alkan’ın göreve başlamasıyla bir çok başarılı uygulama başlamıştır.Artık Merkezimizde Hekimimizin geldiği günden bu yana hastaların tedavi planlarını muayene ve kontrollerini sağlık tesisimizde kendisi yapmaktadır. Gün geçtikçe daha çok vatandaşımıza hizmet vermektedir. Merkezimizdeki Teşhis, tedavi ve tedavi verdiği bu hizmetlere bir yenisini eklemiştir.Artık Osmaniye Devlet Hastanesinde ana binasında yataklı servislerinde farklı hastalıkları için tedavi altında yatarak hizmet alan Kanser hastalarımızın kemoterapileri yattıkları servislerde eğitim ve donanımlı personellerimiz tarafından Uzman Doktorumuz kontrolünde Kemoterapi uygulaması yapılmaktadır. Servislerde yatarak tedavi gören hastalarımızın kemoterapi uygulamalarında aksaklıklara meydan verilmemektedir. Tüm halkımıza hayırlı olmasının diler, başarılı doktorumuz Ali Alkan Bey ve hemşirelerimize teşekkür ederiz."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:41 TSİ - Osmaniye 118 Okunma

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