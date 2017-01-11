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Dün 17:46 TSİ- Osmaniye

Okul sporları yıldız kızlar basketbol müsabakaları sona erdi

OGSM tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Basketbol Müsabakaları sona erdi.

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Tosyalı Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar, çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu.Karşılaşmalar sonunda Basketbol Yıldız Kızlar kategorisinde birinci Osmaniye Cebelibereket Ortaokulu, ikinci Atabey Koleji, üçüncü Özel Biltepe Orta Okulu ve dördüncü ise 100. Yıl Orta Okulu oldu. Dereceye giren sporculara ve okullara madalya ve kupalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Spor Şube Müdürü Arif Özsarı takdim etti. 

Dün 17:46 TSİ - Osmaniye 51 Okunma

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