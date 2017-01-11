Otodan, 30 bin lira değerindeki elektronik eşyaları çaldılar

Osmaniye'de park halindeki bir otomobilin camını kıran hırsızlar, yaklaşık 30 bin lira değerindeki fotoğraf makineleri, bilgisayar ve cep telefonunu çaldılar. Olay dün akşam saat 17.00 sıralarında Esenevler Mahallesi 15550 sokak girişinde meydana geldi. Kendisine ait 31 AB 385 plakalı otomobilini park eden Ahmet Erkan, alışveriş için salı pazarına geçti. Kısa süre sonra aracının yanına geldiğinde arka sağ kapı camının kırık olduğunu, koltuk ve bagajda bulunan bilgisayar ve fotoğraf makinelerinin olmadığını fark eden Erkan, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını ve araç üzerinde inceleme yaptı. Yaklaşık piyasa değeri 30 bin lira olan 3 fotoğraf makinesi, 2 lens, bilgisayar ve cep telefonu çalan kişi yada kişilerin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE