Osmaniyespor FK 4 Transfer Yaptı

Yeni transferlerle takımın gücüne güç kattığını belirten Osmaniyespor Futbol Kulübü Başkanı Murat Teke, ikinci devreye iyi bir başlangıç yaparak sezonu şampiyon olarak tamamlamak istediklerini söyledi.

Osmaniyespor FK, Velimeşespor’dan sağ açık Gökay Yiğit, Ceyhanspor’dan orta saha oyuncusu Mertcan Özsoy, Adana Büyükşehir Belediyespor’dan stoper Doğuhan Erdoğan ve Ceyhan Doğanspor’dan kaleci Kadir Bellibaş’ı transfer etti.

Grupta şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını ifade eden Teke, “Takımımızın ihtiyacı olan bölgelere çok başarılı sporcuları transfer ettik. Zaten çok iyi bir oyuncu kadromuz vardı, yeni transferlerimizle birlikte şimdi çok daha güçlüyüz. Osmaniyelilerin gurur duyacakları ve rakiplerimizin korkulu rüyası olacak bir takım oluşturduk. Muhteşem taraftarımızın desteği ile Osmaniye’nin şampiyonluk özlemini bu yıl gerçekleştirmek istiyoruz.” dedi.

Takımda morallerin çok yüksek olduğunu söyleyen Osmaniyespor FK Başkanı Murat Teke, “Taraftarımızı takımımızın 12. oyucusu olarak görüyoruz. Taraftarımız sahamızda ve deplasmanda oynadığımız tüm maçlarda takımımızın yanında oldu, tam destek verdi. Biz, Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden bir takımız. Buna rağmen örnek bir taraftar grubuna sahibiz. Her maçımızda tribünlerimiz tıklım tıklım doluyor. Birçok süper lig takımı dahi, bizim sahip olduğumuz taraftara sahip değil. Takımımızın itici gücü ve moral kaynağı olan taraftarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlk yarıyı en yakın rakibinin 4 puan önünde 27 puanla lider olarak tamamlayan Osmaniyespor FK, ikinci devrenin ilk maçında 15 Ocak Pazar günü saat 14.00’da deplasmanda Karaman Belediyespor ile karşılaşacak.