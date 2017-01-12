Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önderliğinde, "Gençlere Meslek, Ekonomiye Destek Projesi" kapsamında, "İnsan Kaynakları Yönetimi" konulu konferans düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen Genç İstihdamının Desteklenmesi II Hibe Programı kapsamında yürütülmekte olan "Gençlere Meslek Ekonomiye Destek" adlı proje kapsamında Osmaniye Öğretmenevinde düzenlenen programa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit konuşmacı olarak katıldı. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Osmaniye Kredi ve Yurtlar İl Müdürü Oğuzhan Çetin, Maarif Müfettişleri Başkan Vekili Zuhal İnce, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul ve kurum müdürleri, meslek dersleri öğretmenleri, öğrenciler, sektör temsilcileri, meslek odaları kuruluşları temsilcileri katıldı.