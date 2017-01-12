Kaymakam Koç, öğretmenler bir araya geldi

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda ki toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Dinler ile İlçe merkez ve köy okullarına görev yapan tüm öğretmenler katıldı. Kaymakam Vekili Mustafa Koç, öğretmenlere hitaben "Geleceğimize yön verecek olan çocuklarımızın çağın gereklerine uygun, bilgi ve becerileri kazanmış, yanlışı ve doğruyu ayırt edebilen, topluma yön verebilecek insanlar olarak yetiştirmelerinde anne babaları kadar öğretmenlerimize de büyük sorumluluklar düşmektedir." dedi. Kaymakam Koç ayrıca, azim ve sorumluluk isteyen mesleklerinde öğretmenlerin de karşılaşabilecekleri zorluk ve sıkıntılar olduğunu belirterek bu sorunları gidermek için devletin imkanları ölçüsünde problemleri çözmeye çalışacağını ve her zaman kapısının öğretmenlere açık olduğunu söyledi.

Haber: İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye)