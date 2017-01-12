Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 17:03 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi E-Devlet Sisteminde

Osmaniye Belediyesi interaktif belediyecilik kapsamında E-devlet sistemine dahil oldu.

Hızla gelişen teknoloji çağını yakından takip eden Osmaniye Belediyesi vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek için e-devlet sistemine geçti. E-Devlet sistemi üzerinden belediye hizmetlerine elektronik ortamdan ulaşılabilmesi için daha önce E-Belediye uygulamasını başlatan Osmaniye Belediyesi, E-Devlet sistemine de dahil oldu.

Kamu kurumları ile vatandaşlar arasında güvenli bilgi paylaşımı esasına dayanan e-devlet sistemine https://www.turkiye.gov.tr/osmaniye-belediyesi adresi üzerinden sisteme giriş yapabilecekler.

Uygulamaya giriş için, TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi yeterli olacak.

Sistem üzerinden arsa rayiç değeri sorgulama, evrak takibi,beyan bilgileri sorgulama, sicil bilgileri sorgulama, tahakkuk bilgileri sorgulama, tahsilat bilgileri sorgulama ve talep-öneri başvurusu ve sorgulama işlemleri yapılabilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Vatandaşlarımızın hizmetlerimize belediye binasına gelmelerine gerek kalmadan kolayca ulaşabilmelerini sağlamak maksadıyla bilişim teknolojilerinin bütün imkânlarından yararlanmaya çalışıyoruz.

Belediyemizi e-devlet uygulamasına taşıdık. Osmaniyeli vatandaşlarımız artık sıra beklemeden, zaman kaybetmeden, Osmaniye’den veya dünyanın herhangi bir yerinden internet üzerinden sisteme giriş yaparak ilgili hizmetleri alabilecekler." dedi.

Dün 17:03 TSİ - Osmaniye 48 Okunma

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