Osmaniye'nin milletvekili sayısı 5 oluyor

TBMM ’de görüşmeleri devam eden ve Başkanlık sistemini içeren 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin, milletvekili sayısının artmasını öngören 2. maddesi 343 oyla kabul edildi. Anayasa değişikliğinin tümünün Meclisten geçmesi ve yapılacak referandumla da kabul edilmesi durumunda Milletvekili sayısı 550 ’den 600’e çıkıyor.

Milletvekili sayısının 50 kişi artması Osmaniye’de 5. vekil heyecanı başlattı. Mecliste yeni dönemde fazladan 50 milletvekilinin yer alacak olması Osmaniye’yi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edecek Milletvekili sayısının 4’den 5’e çıkmasının kapısını aralıyor.

Siyasi partilerin heyecanla beklediği sonucun Osmaniye siyasetinde de hareketli saatlerin yaşanmasına zemin hazırlayacağı konuşuluyor. TBMM’de 4 yerine 5 milletvekili ile temsil edilme imkanı doğacak olan Osmaniye’de milletvekili sayısının artması siyasi partilerde daha fazla milletvekili yarışının olacağı anlamını taşıyor.

Yeni durumda, son 10 yıldaki 4 seçimin değişmez sonucu olan 2 MHP – 2 Ak Parti milletvekili sayısı dengesinde de değişiklik olması bekleniyor. Artık siyasi partiler ilave bir milletvekilini kazanabilmek adına Osmaniye seçimlerinde birinci çıkmak için daha çok yarışacaklar. Osmaniye’nin seçmen dağılımı itibarıyla CHP de artık milletvekili yarışının içinde olacak.

Yeni durumda milletvekillerinin ilçe dağılımlarını da etkilenecek. MHP ’nin Kadirliden 2. sıra – 3. sıra tartışmalarında eli rahatlayabilecek. Bir başka konu da Düziçi’nin de artık milletvekili çıkarma ihtimalinin daha kuvvetli hale gelmesi. Bütün bu sorular, normal şartlarda 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak genel seçimlerinin daha heyecanlı hale gelmesine yol açacak.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı ERDOĞAN’ın geçtiğimiz aylarda açıkladığı büyükşehir belediyelerinin sayısının artması gerektiği düşüncesi de Osmaniye’yi etkiliyor. Zira Osmaniye 512.000 nüfusu ile Büyükşehir olacak iller arasında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi olması ve milletvekili sayısının artması durumunda Osmaniye’yi yeni bir dönem bekliyor. Önümüzdeki günlerde bütün bu soruların cevap bulması bekleniyor. Bekleyip görelim..