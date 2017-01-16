Hasanbeyli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hasanbeyli Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen 2017 – 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi törenine, Hizmet-İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Kadir Çenet, Hasanbeyli Belediye Başkanı MHP'li Alparslan Koca, sendika ve belediye yetkilileri katıldı.Törende konuşan Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca, "Arkadaşlarımızın alın teri olan ve önümüzdeki üç yılı kapsayacak iş sözleşmesi hem belediyemizi güçlendirecek hem de personelimizin motivasyonunu arttıracak. İşçi kardeşlerimize imkânlarımız nispetinde en iyi zammı verdik. Sözleşmemiz arkadaşlarımıza ve belediyemize hayırlı uğurlu olsun. Aileleriyle birlikte aldıkları maaşları güle güle harcasınlar." dedi.

MAAŞLARDA YÜZDE 12 ORANINDA ARTIŞ

Hizmet-İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Kadir Çenet ise toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte maaşların yüzde 12 oranın da artacağını söyledi. Çenet, "Hasanbeyli Belediye Başkanımız işçilerini sevdiği için burada hiçbir zorluk çekmiyoruz. Bu yıl taban yevmiye uygulaması yapılarak ta en düşük yevmiye 100 Türk Lirası olarak kabul edildi. Bundan dolayı Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Burada birlik beraberlik, huzur içerisinde bir çalışma ortamı var. Sözleşmemizin hazırlanmasında emeği geçen müdürlerime de teşekkürlerimi sunuyorum. İmza altına aldığımız sözleşmemizde Hasanbeyli Belediyemize ve üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye)