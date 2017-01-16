Jandarmanın yakaladığı kaçak afgan, sınır dışı edilecek

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Ocak günü saat 14.00 sıralarında, Sazlık Köyünde icra edilen yol emniyeti ve kontrol devriyesi sırasında ticari bir yolcu minibüsü durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde yolculardan S.G.'nin Afkanistan uyruklu olduğu pasaportunun bulunmadığı ve Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği belirlendi. Afgan S.G. hakkında İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonrasında sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.