Başak Gazetesi | Osmaniye
15° OSMANİYE
Bugün 00:04 TSİ- Osmaniye

Jandarmanın yakaladığı kaçak Afgan, sınır dışı edilecek

Toprakkale ilçesinde jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında kaçak olarak ülkeye giren Afganistan uyruklu 23 yaşındaki S.G. yakalanarak gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Ocak günü saat 14.00 sıralarında, Sazlık Köyünde icra edilen yol emniyeti ve kontrol devriyesi sırasında ticari bir yolcu minibüsü durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde yolculardan S.G.'nin Afkanistan uyruklu olduğu pasaportunun bulunmadığı ve Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği belirlendi. Afgan S.G. hakkında İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonrasında sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

 

Bugün 00:04 TSİ - Osmaniye 26 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 5 yaralı mask

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Osmaniyelilerin Muhteşem Buluşması mask

Osmaniyelilerin muhteşem buluşması

Jandarmanın yakaladığı kaçak Afgan, sınır dışı edilecek mask

Jandarmanın yakaladığı kaçak afgan, sınır dışı edilecek

"İnsan Kaynakları Yönetimi" Konulu Konferans mask

"insan kaynakları yönetimi" konulu konferans
BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 551
Fetö davasında iftara olaylarına kadar vardı mask

Fetö davasında iftara olaylarına kadar vardı

Osmaniye'nin milletvekili sayısı 5 oluyor mask

Osmaniye'nin milletvekili sayısı 5 oluyor

Otodan, 30 bin lira değerindeki elektronik eşyaları çaldılar mask

Otodan, 30 bin lira değerindeki elektronik eşyaları çaldılar

Osmaniyespor FK 4 Transfer Yaptı mask

Osmaniyespor fk 4 transfer yaptı

Osmaniye'de bin 229 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de bin 229 kişi tutuklandı

Kadirli Belediyesi'nden Kocadallı’da Önemli Çalışma mask

Kadirli belediyesi'nden kocadallı’da öne...

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 5 yaralı mask

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 5...

Vali Al, Atatürk'ün Osmaniye'ye geliş yıldönümünü kutladı mask

Vali al, atatürk'ün osmaniye'ye geliş yı...

Bireysel sulama sistemlerine hibe desteği mask

Bireysel sulama sistemlerine hibe desteğ...

Hasanbeyli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı mask

Hasanbeyli belediyesinde toplu iş sözleş...

Osmaniye'nin milletvekili sayısı 5 oluyor mask

Osmaniye'nin milletvekili sayısı 5 oluyo...

Osmaniye Belediyesi E-Devlet Sisteminde mask

Osmaniye belediyesi e-devlet sisteminde

Kaymakam Koç, öğretmenler bir araya geldi mask

Kaymakam koç, öğretmenler bir araya geld...

BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 551
GİRİŞ YAP KAYIT OL