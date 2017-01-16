Bireysel sulama sistemlerine hibe desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarına hibe desteği verileceğini söyleyen Müdür Sağlam, "Tarla, bahçe, yem bitkisi vesaire tarımsal arazisi olan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS ) kayıtlı olan tüm çiftçilere Sulama Makine ve Ekipmanlarını almak için başvurmaları durumunda, alınacak alet ekipmanın yüzde 50’sine hibe desteği verilecektir. Kalan yüzde 50’lik kısım ise çiftçinin kendisi tarafından karşılanacaktır." dedi. 2017 yılında yüzde 50 hibe desteği verilecek bireysel sulama makine ekipmanları hakkında bilgi veren İbrahim Sağlam şunları kaydetti:

"Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması, Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması. Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni sulama teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarına Hibe Desteği verilecektir. Başvurular Uygulama Rehberi yayınlanma tarihi olan 03 Ocak 2017’de başlamış olup son başvuru tarihi 13 Şubat 2017 saat 17.00’ye kadar Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne yapılacaktır. Daha geniş bilgi için tüm çiftçilerimizi Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Birimine bekleriz."