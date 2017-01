Vali Al, Atatürk'ün Osmaniye'ye geliş yıldönümünü kutladı

Vali Al, Osmaniye’nin milli mücadelemizde yazdığı kahramanlık destanını yakından bilen, toplumun yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu ifade eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 92 yıl önce bu gün şehrimizi onurlandırmasının bahtiyarlığını yaşıyoruz." dedi.Atatürk’ün dikkate değer özelliklerinden birisinin de; Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyet’in ilanından sonra halkla olan yakın diyalogunu belirten Vali Al şöyle devam etti: "İstiklal Harbinin ardından Başkomutan Atatürk ve silah arkadaşları tüm dünyaya örnek olacak kalkınma hamlesi başlatmış ve bugünün güçlü Türkiye’sinin temelini atmıştır. Bu hamlesiyle birlikte ülkesinin dertleriyle dertlenen Atatürk yurdun her köşesini gezerek bu asil Milleti yüreklendirmiştir. Osmaniyeliler olarak dün olduğu gibi bugünde, atalarımızın bize emanet ettiği bu cennet yurda her yönü ile sahip çıkarak milli iradenin demokrasinin ve değerlerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm hemşerilerime selam ve saygılarımı sunuyorum."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE