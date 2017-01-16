Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Yaklaşık 200 metrede savrularak durabilen otodaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saat 17.30 sıralarında E90 otoyolu Mamure Tren istasyonu mevkiinde meydana geldi. Osmaniye'de Bahçe istikametine seyir halinde olan 45 yaşındaki Ömer Özkan idaresindeki 46 ND 971 Plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ve dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. Arka lastikleri patlaması sonucu savrulan araç yaklaşık 200 metre mesafede durabildi. Kazayı görevlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Ambulansı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü Ömer Özkan ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 2'si çocuk 4 kişi Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.