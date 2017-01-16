Başak Gazetesi | Osmaniye
15° OSMANİYE
Bugün 00:19 TSİ- Osmaniye

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Osmaniye'de 'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarptı.

Yaklaşık 200 metrede savrularak durabilen otodaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saat 17.30 sıralarında E90 otoyolu Mamure Tren istasyonu mevkiinde meydana geldi. Osmaniye'de Bahçe istikametine seyir halinde olan 45 yaşındaki Ömer Özkan idaresindeki 46 ND 971 Plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ve dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. Arka lastikleri patlaması sonucu savrulan araç yaklaşık 200 metre mesafede durabildi. Kazayı görevlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Ambulansı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü Ömer Özkan ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 2'si çocuk 4 kişi Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

Bugün 00:19 TSİ - Osmaniye 44 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 5 yaralı mask

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Osmaniyelilerin Muhteşem Buluşması mask

Osmaniyelilerin muhteşem buluşması

Jandarmanın yakaladığı kaçak Afgan, sınır dışı edilecek mask

Jandarmanın yakaladığı kaçak afgan, sınır dışı edilecek

"İnsan Kaynakları Yönetimi" Konulu Konferans mask

"insan kaynakları yönetimi" konulu konferans
BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 551
Fetö davasında iftara olaylarına kadar vardı mask

Fetö davasında iftara olaylarına kadar vardı

Osmaniye'nin milletvekili sayısı 5 oluyor mask

Osmaniye'nin milletvekili sayısı 5 oluyor

Otodan, 30 bin lira değerindeki elektronik eşyaları çaldılar mask

Otodan, 30 bin lira değerindeki elektronik eşyaları çaldılar

Osmaniyespor FK 4 Transfer Yaptı mask

Osmaniyespor fk 4 transfer yaptı

Osmaniye'de bin 229 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de bin 229 kişi tutuklandı

Kadirli Belediyesi'nden Kocadallı’da Önemli Çalışma mask

Kadirli belediyesi'nden kocadallı’da öne...

Vali Al, Atatürk'ün Osmaniye'ye geliş yıldönümünü kutladı mask

Vali al, atatürk'ün osmaniye'ye geliş yı...

Bireysel sulama sistemlerine hibe desteği mask

Bireysel sulama sistemlerine hibe desteğ...

Jandarmanın yakaladığı kaçak Afgan, sınır dışı edilecek mask

Jandarmanın yakaladığı kaçak afgan, sını...

Hasanbeyli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı mask

Hasanbeyli belediyesinde toplu iş sözleş...

Osmaniye'nin milletvekili sayısı 5 oluyor mask

Osmaniye'nin milletvekili sayısı 5 oluyo...

Osmaniye Belediyesi E-Devlet Sisteminde mask

Osmaniye belediyesi e-devlet sisteminde

Kaymakam Koç, öğretmenler bir araya geldi mask

Kaymakam koç, öğretmenler bir araya geld...

BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 551
GİRİŞ YAP KAYIT OL