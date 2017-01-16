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Galatasaray, deplasmanda Osmaniye'yi 96-63 yendi

BİLYONER.COM kadınlar Basketbol Ligi'nin 13'üncü haftasında, Tosyalı Toyo Osmaniye, kendi sahasında Galatasaray'a 96-63 yenildi.

Tosyalı Arena Salonunda oynanan ve Abdullah Koputan, Fazilet Gülter ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada, Tosyalı Toyo Osmaniye'de, Marina Bas 10, Williams 12, Nazlı Gökdemir 3, Gardner 16, Aysu Keskin 7, Tuğçe İnöntepe 2 ve Grınsven 13 sayı elde etti. Galatasaray'da ise Pınar Demirok 12, Traore 17, Işıl Alben 4, Vıtola 9, Seda Deniz 5, Deniz Çolakoğlu 16, İrem Naz Topuz 1, Papova 8 ve Jefferson 24 sayı elde etti. Karşılaşmanın 1'nci periyodu 19-25 ve ilk yarı 35- 41 skorla Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı. 3'üncü periyot Galatasaray'ın 77-50 üstünlüğü ve maç sonucu 96-63'lük galibiyeti ile sona erdi. Karşılaşma sonunda açıklama yapan Galatasaray Baş Antrenörü Marina Maljkovic, karşılaşmanın ilk 20 dakikasının çok zor olduğunu belirterek, "3'üncü periyottaki iyi oyunumuzu aradaki farkla herkes görebilir. Maçın genelinde ikinci yarıyı çok daha iyi oynadık. Pozitif olan şeylerden bir tanesi 52 ribaund. Özellikle 12 tane hücum ribaundunun olması ve beni en çok mutlu eden ise takım olarak 29 asist yapmış olmamız. Bu bize hücumda zengin bir oyun oynadığımızı gösteriyor. Bu da takım gibi oynadığımızı gösteriyor ve bu durumda antrenörü mutlu eder. Çok fazla çalışacak zamanımız yok çünkü önümüzdeki hafta pazartesi günü Macaristan’a gideceğiz. Orada Euro Cup maçımız var. Bu maçın başına benzer bir rakiple oynayacağız. Ve aynı şekilde orada da bu performansımızı devam ettirmek istiyoruz." dedi. Tosyalı Toyo Osmaniye Baş Antrenörü Ömer Buharalı ise üzgü olduklarını belirterek, "2'nci devrede 2 farklı takım gibi oynadık. 3'üncü periyottaki savunma hatalarımız kendi yaptığımız basit hatalarımızla rakibin cezalandırmasıyla böyle bir fark oluştu. Korkunç bir yüzdeyle oynadık. Yüzde 18'le 3'lük attık. Yüzde 54 ile 2'lik attık. Faul yüzdemiz de aynı şekilde korkunçtu. Böyle olunca Galatasaray gibi bu şekilde büyük bir takıma kaybediyorsunuz. Üzgünüz, daha iyisini yapabilirdik ama olmadı." dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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