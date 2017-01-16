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Kadirli Belediyesi'nden Kocadallı’da Önemli Çalışma

Kadirli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kanal kapatma çalışmalarına devam ediyor.

Kadirli belediyesi olarak küçük kanaletleri yağmur suyu tahliye boruları döşeyerek üzerini kapatıyoruz diyen Başkan Tarhan, Yeni Mahalle, Mustafa Yağız, Kansu Küçükateş mahallelerinin ardından şimdi de Şehit Vedat Kocadallı mahallesinin içerisinden geçen kanalete yağmur suyu tahliye borusu döşeyerek üzerini kattık dedi.

Bu çalışmalar tamamlandığında kapatılan kanaletlerin üzerleri yol olarak kullanıma açılacak diyen Başkan Tarhan, “Belediye olarak Kanal kapatma çalışmalarında sona geliyoruz. Bu çalışma yaptığımız mahallelerde kanaletlerin yanında yol geçiyor. Kapatılan kanalların üzerini kaplama yaparak yola dahil edeceğiz. Böylece yollarımız daha geniş ve kullanışlı hale gelmiş olacak hem de vatandaşlarımızın istekleri yerine gelmiş olacak” dedi.

Bugün 00:22 TSİ - Osmaniye 13 Okunma

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