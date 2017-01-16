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Kar yağışı nedeni ile kapanan 26 köy yolu ulaşıma açıldı

Osmaniye'nin yaylalık yerlerinde kar nedeniyle kapanan yollar açıldı.

Osmaniye Merkez ve ilçelerinde olmak üzere, yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan 26 köy yolu, İl Özel İdaresine ait iş makinelerinin uzun süren çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. İl Merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Yarpuz Köyü'nün kar nedeni ile ulaşım sağlanamadığı bilgisi üzerine bölgeye greyder ve kepçe gönderildi. Kar yüzünden kapanan 10 kilometrelik yol yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonrasında ulaşıma açıldı. Diğer yandan kar ve tipi yüzünden kapanan merkez ilçeye bağlı 3, Kadirli'de 7, Düziçi'nde 4, Bahçe'de 6, Hasanbeyli'de 3 ve Sumbas ilçesinde ki 3 köy yolu, iş makinelerinin uzun süren çalışması sonucunda kardan temizlenerek bölgelere ulaşım sağlandı. Yetkililer buzlanmalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 00:27 TSİ - Osmaniye 20 Okunma

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