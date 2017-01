MHP’li Ersoy: Mhpnin Başına Taş Düşmedi Fakat Meclisin Tepesine Bombalar Düştü

Ersoy konuşmasının başında Milli bir devletin nasıl olması gerektiğine değindi. Millet iradesi her şeyden önce devlet olarak tecelli eder diyen Ersoy hükûmet şekli ne olursa olsun devlet milletin inanç ve iradesi üzerine kurulmuş müesseseleri de bu inanç ve iradeden kuvvet alıyorsa o devlet millî bir devlettir temsil ettiği irade de millî iradedir dedi.

Millî olmayan her şey millet hayatından kovulmaya yıkılıp yok olmaya mahkûmdur diyen Ersoy Milletin geleceğini güvence altına almayan hiçbir rejim sistem ayakta kalamaz yaşayamaz. Millet ruhundan kuvvet almayan devletin bünyesinde devlet içinde devletler millî iradeyle alay eden özerk kurumlar ve aidiyeti devlete olmayan yapılanmalar çeteler ürer. O zaman da Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. sözünün sadece söz olarak kalacağını belirtti.

Başsız börk ilsiz Türk olmaz. atasözünü hatırlatan Ersoy Türklerde devlet bu açıdan mukaddestir. Devletini kaybeden bir toplum giderek her şeyini kaybeder. Her milletin devlete bakışı farklıdır. Her şeyin fâni olduğuna inanan iman eden aziz Türk milleti sadece devletini ebet müddet olarak görmüş ve öylece kabul etmiştir dedi.

Ersoy devletini mukaddes ve ebet müddet gören Türk Milletinin devletinin bekasına karşı yapılan her saldırıyı girişimi canı pahasına engellemeye çalışması kadar doğal bir şey yoktur dedi. Türk tarihinde sayısız isyan olduğunu söyleyen Ersoy tarihte Şah Kulu adı ile bilinen isyanın 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile benzerlik gösterdiğini söyledi. Ersoy ikisinin de inanç görünümüyle devletin içine sızan bir hareket olduğunu insanların inanç üzerinden istismar edilerek devleti yok etme amacı güttüklerini söyledi.

Zeval olmaması gereken elçiye kurşun sıkan ile Milletine silah doğrultanların aynı yerden güç ve talimat aldıklarını belirten Ersoy bunları görmezden gelerek normalmiş gibi davranamayız devlet ve millet gerçeğimiz yeniden harmanlanmaktadır dedi.

Ersoy Milliyetçi Hareket Partisinin bu gerçeklikleri görerek yol yürüdüğünü bugün önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben olarak özetlenen siyasetinin temelinde bu düşüncenin var olduğunu belirtti.

Milliyeti Hareket Partisini eleştirerek başına taş mı düştü diyenlerin olduğunu belirten Ersoy MHPnin başına taş düşmedi fakat milletin meclisinin tepesine bombalar yağdı dedi.

Türk Devlet geleneği içerisinde Anayasa tecrübelerinin uzun yıllardır olduğunu belirten Ersoy Kanun-i Esasiden bugüne 1921 1924 1961 ve 1982 Anayasa tecrübelerinden sonra Türkiye bugünlere geldi dedi. Her seçim dönemi meydanlarda yeni Anayasa sözü veren siyasilerin olduğunu söyleyen Ersoy bugüne kadar oluşan Anayasa tecrübelerine bugün yeni eklenmektedir dedi. Bugün devletin kriz ve kaos ortamından kaynaklı inisiyatif aldığını ve 18 maddelik düzenlemenin yapıldığını belirten Ersoy elbette kaygılar ve farklı düşünceler dinlenmelidir fakat devlet ve millet olarak olağanüstü süreçten geçtiğimiz unutulmamalıdır dedi.

MHP gerçeklerden kopmadan milleti ile devletini bütünleştirme ülküsünün samimi yolcusu ve yolbaşçısıdır diyerek sözlerini sonlandırdı.